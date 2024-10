Accoltellamento a Sassari nel quartiere Santa Maria di Pisa, vicino a piazza Dettori. Il ferito, Stefano Sedda, 34 anni sassarese, è stato colpito da tre coltellate al torace ed è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, in codice rosso: è ricoverato in chirurgia, la sua vita non è in pericolo. Sul posto sono accorsi gli agenti della Squadra mobile di Sassari che sono già sulle tracce dell'aggressore.