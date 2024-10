Grave episodio, in piazza del Carmine, a Cagliari, intorno alle 22 di stasera: un uomo, classe 1974, è stato gravemente ferito, presumibilmente con un coltello, all'addome.

Sul posto sono immediatamente intervenute le Volanti del 113, coordinati dal dottor Massimo Imbimbo, la Medicalizzata Mike 53, il 118: l'uomo, trasportato in ospedale al Santissima Trinità, in codice rosso, ha perso molto sangue. E' stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, le sue condizioni sono stazionarie. Sul luogo dell'avvenuta aggressione anche gli investigatori della Scientifica.

In piazza del Carmine, numerosi i testimoni: è caccia all'uomo, (si tratta di un uomo di nazionalità italiana). Difficile per ora capire i motivi dell'accesa lite, (quasi certamente dovuta a futili motivi e all'alcol che si consuma ogni giorno in quella piazza antistante abitazioni e attività commerciali), sfociata poi nel sangue.