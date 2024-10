E’ stato arrestato dagli agenti della squadra Mobile della Questura di Sassari, coordinati dal dirigente Dario Mongiovì, il presunto autore del tentato omicidio di questa mattina a Sassari, nel quartiere di Latte Dolce, di fronte a una tabaccheria.

Si tratta di un 50enne pregiudicato. Gli agenti hanno recuperato e messo sotto sequestro il coltello usato per l'aggressione. Secondo l'accusa il 50enne ha inferto almeno due colpi a un'altra persona, ferendola a un polmone, al termine di una lite scaturita per motivi banali. Il ferito si trova ora in gravi condizioni al Santissima Annunziata.