Alle 04.30 circa di oggi, a Selargius, i militari della locale stazione Carabinieri, unitamente a quelli del Norm Radiomobile di Quartu Sant'Elena, hanno tratto in arresto per tentato omicidio Emanuele Farris, 21enne, del posto con precedenti di polizia e con problemi psichici.

Il predetto, alle 23.30 circa, in via San Martino, dopo avere sfondato la porta d'ingresso dell'abitazione di don Guido Rossandich, sacerdote 80enne, (della parrocchia Santa Barbara, a Sinnai), suo vicino di casa, lo ha accoltellato all'addome, per poi dileguarsi in sella ad una bicicletta, prima di essere rintracciato e bloccato dai Carabinieri intervenuti immediatamente. Il parroco è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato operato e ricoverato in prognosi riservata, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Il suo aggressore, che presentava lesioni alla mano destra, veniva trasportato presso l'ospedale Santissima Trinità, nel reparto di Psichiatria, da dove sarà trasferito presso la casa circondariale di Uta. Si ritiene che il gesto sia dovuto alle instabili condizioni psichiche del giovane.