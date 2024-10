Nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha tratto in arresto Roberto Angioni, 45enne cagliaritano per il reato di lesioni aggravate. Intorno alle ore 05:50 è pervenuta, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena, una richiesta di intervento da parte di un cittadino che segnalava un’aggressione con coltello ai danni di una donna, in località Quartu Sant’Elena.

Inviato immediatamente sul posto un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato e un’ambulanza, la donna è stata soccorsa e trasportata presso un nosocomio cittadino per le cure del caso.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’aggressione è scaturita a seguito di una lite per futili motivi fra i due soggetti, avvenuta all’interno dell’abitacolo di un’autovettura.

L’aggressore è stato rintracciato presso la propria abitazione e, dal controllo dell’autovettura in uso allo stesso, è stato rinvenuto il coltello utilizzato nel corso della lite.