Il senatore della Lega e vicepresidente del Senato Roberto Calderoli ha commentato il grave fatto di cronaca avvenuto a Tortolì questa notte, che ha comportato la morte di Mirko Farci, 19 anni, e il grave ferimento della mamma Paola Piras, 50, da parte dell'ex compagno di questa, il 29enne di origine pakistana Masih Shahid.

"Questa volta non piangiamo per un femminicidio - dice Calderoli -, ma piangiamo un eroico ragazzo di 19 anni, ammazzato crudelmente a Tortolì mentre cercava disperatamente di salvare sua madre, rimasta gravemente ferita, dalla furia omicida di un assassino. Questo pakistano aveva un divieto di avvicinamento dopo una denuncia per maltrattamenti, questo criminale andava sorvegliato e messo nelle condizioni di non fare del male nessuno".

"Stiamo continuando a piangere giovani vite spezzate - prosegue il numero due del Senato -, se non iniziano a usare il pugno di ferro questi assassini continueranno a colpire. Una preghiera per il giovane Mirko, che aveva tutta la vita davanti, e per sua madre, ferita gravemente, che dovrà convivere con questo dolore insopportabile".