Gli uomini del Commissariato di Macomer, in sinergia con gli investigatori della Squadra Mobile di Nuoro, hanno sottoposto a fermo per tentato omicidio un giovane 21enne di Macomer, Daniele Serra, disoccupato con precedenti specifici per reati contro la persona, per aver inferto una coltellata potenzialmente letale al proprio padre.

Nello specifico, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane, ieri sera, in un raptus omicida improvviso, utilizzando un grosso coltello da cucina, affilato e con la lama di 21 centimetri, ha ferito gravemente il padre tra il collo e la clavicola. L’uomo, colto di sorpresa mentre guardava la televisione, è ora ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro. Non sarebbe in pericolo di vita.

Il fatto è accaduto intorno alle 23, in via Lussu.

Il 21enne, con una storia di problemi psichiatrici alle spalle, dopo aver accoltellato il padre è scappato tra le vie di Macomer. E' stato fermato dalla Polizia di Nuoro dopo una rocambolesca fuga.

Su disposizione del magistrato di turno, il Sostituto Procuratore dottor Chelo, è stato trasferito nel carcere di Massama.