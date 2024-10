Avrebbe approfittato dell'assenza di sua madre, che era uscita di casa, per scagliarsi contro il padre ferendolo con un grosso coltello da cucina.

Un 41enne di Oschiri, Fabio Bua, residente in via Wagner con i genitori, è finito in manette con l'accusa di tentato omicidio. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Ozieri.

Il padre Alvaro, 77 anni, è stato trasportato all'ospedale di Sassari, dove si trova ricoverato. L'uomo è in prognosi riservata, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sulla dinamica dell'accoltellamento e il movente del tentato omicidio non sono ancora trapelati i particolari. Gli investigatori dell'Arma trattano la vicenda col massimo riserbo. L'episodio di violenza sarebbe avvenuto questo pomeriggio attorno alle 16,30.

Fra le ipotesi emerse quella secondo cui il 40enne avrebbe chiesto denaro al genitore reagendo con violenza dinanzi a un rifiuto. A lanciare l'allarme sarebbe stata la madre, che è rientrata in casa quanto l'aggressione si era già consumata. L'autore dell'accoltellamento è stato trasferito in carcere.