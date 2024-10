E’ finita nel sangue una lite, successa ieri in tarda serata, tra due fratelli nel paese di Lotzorai, un piccolo centro dell’Ogliastra.

A scatenare la discussione sarebbero stati dei futili motivi che avrebbero portato Gian Marco Mura, 30enne, ad accoltellare il fratello maggiore, Ivan Mura, di 40 anni.

A seguito della lite, l’uomo ha riportato delle ferite alla coscia, alla spalla e al fianco, ed è stato immediatamente soccorso e trasportato dal 118 all’ospedale Santa Maria della Mercede di Lanusei.

Non sarebbe in pericolo di vita, mentre il fratello minore, dopo l’aggressione non si è reso reperibile ma è comunque stato trovato dai Carabinieri che lo hanno denunciato.

L’arma non è ancora stata rinvenuta.