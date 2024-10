Stanotte, intorno alle ore 02:30 circa, a Uta, in Traversa Vico IV Regina Margherita, i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto per tentato omicidio un 50enne del luogo, disoccupato, incensurato.

L’uomo, poco prima, a seguito di una lite scaturita per futili motivi, mediante l'utilizzo di un coltello da cucina, dinnanzi alla madre 80enne, ha sferrato due fendenti nei confronti del fratello convivente, anch’egli disoccupato e incensurato.

La vittima è stata accompagnata, in pericolo di vita, presso l'ospedale "Businco" di Cagliari, dove si trova ricoverato in prognosi riservata per "perforazione della pleura". L’arrestato è stato immediatamente tradotto nella casa circondariale di Uta.