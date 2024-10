Dopo l'ennesima lite familiare ha ferito il fratello con una coltellata alla gamba. Arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni Stefano Murroni, 33 anni.

Trasportato in ospedale il fratello di 42 anni. L'episodio è avvenuto nella notte in un'abitazione a Vallermosa.

I due fratelli, come già successo in passato, hanno iniziato a litigare in cucina per questioni personali. In casa c'era anche una sorella. In preda alla rabbia l'arrestato ha afferrato una bottiglia lanciandola contro il fratello, ma senza colpirlo, poi ha impugnato un coltello e lo ha ferito alla tibia sinistra. Il 42enne è fuggito, barricandosi in camera da letto. Ma Stefano Murroni è riuscito a forzare la porta ed entrare, aggredendolo nuovamente. Ha impugnato un secondo coltello e a quel punto il 42enne, terrorizzato, si è rifugiato sul tetto dell'abitazione.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, il 33enne è stato bloccato e arrestato, il fratello è stato portato all'ospedale di Iglesias.