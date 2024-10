“E luce fu”. Si è illuminato alle 18 in punto di ieri l’albero di Piazza Porta Terra costituito da lanterne in tela e decorate con diversi quadrati di tessuto colorato e da un ramo di corallo rosso, simbolo della cittadina catalana.

Tanti i cittadini che non sono voluti mancare all’atteso appuntamento sfidando anche la pioggia che però non è riuscita a rovinare l’accensione dell’albero che ha aperto ufficialmente il natale ad Alghero. E’ stata la banda musicale Dalerci a condurre i cittadini attraverso un percorso di luminarie e lanterne di stoffa colorata lungo le vie del centro storico.

400 quelle totali che saranno installate nel centro storico di Alghero. Le prime sono state sistemate in Piazza Civica e da subito hanno catturato l’attenzione dei cittadini e primi visitatori. 8000 pezzi di stoffe, oltre 700 metri in totale, che costituiscono il decoro delle lanterne. Stoffe donate dallo stilista algherese Antonio Marras e sapientemente utilizzate dal flower designer Tonino Serra, tra i migliori 26 al mondo, e tra i migliori tre in Italia, affiancato nel lavoro dal professor Giorgio Donnini, Architetto della comunicazione, e da 200 studenti del liceo artistico Costantino, nell'ambito del programma di alternanza scuola-lavoro.

Giovedì scorso, invece, a Lo Quarter, è stato inaugurato e benedetto dal vescovo Mauro Maria Morfino il presepe meccanico allestito sempre da Tonino Serra.