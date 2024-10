“Nuoro vive un periodo di lunga crisi, evidenziata (nel caso in cui c’è ne fosse ulteriormente bisogno), da ciò che afferma Don Mariani nel suo ultimo editoriale sull’Ortobene. Noi da sempre evidenziato le problematiche sul fenomeno dell’accattonaggio e i riflessi criminali”. Inizia così la nota stampa di Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale Nuoro in merito all'editoriale pubblicato dal settimanale diocesano l'Ortobene, a firma don Francesco Mariani, che accusa i tanti mendicanti che chiedono l'elemosina davanti alla chiese, ai supermercati e ai bar. Articolo che ha scatenato una serie di reazioni e polemiche contro il parroco.

“Fa piacere – dice Fratelli d'Italia in sostegno di don Mariani - che un importante sacerdote, molto radicato nel tessuto sociale nuorese, lo sottolinei e ne evidenzi le pericolose ricadute in ambito sociale e cittadino mettendo in luce un fenomeno che testimonia la crisi d’identità storica e culturale che stiamo vivendo”.

“Come Fdi - Alleanza Nazionale Nuoro, siamo da sempre contrari all’immigrazione clandestina selvaggia e incontrollata, alla gestione talvolta opaca di fenomeni economici sommersi e alla continua e indisturbata espansione della pratica dell’elemosina. La mancanza di lavoro, la povertà, la crisi sociale, sono le più grandi emergenze della nostra città ed è in questo contesto che si sviluppano anomalie e problemi di sicurezza. L’imposizione di un metodo forzato di integrazione che può portare solo danni è l’alba dei problemi quali lo spaccio di droga, come evidenziato da una recente ricerca”, sottolinea Fratelli d’Italia.

“La nostra città è tra le prime in Sardegna per consumo e spaccio soprattutto tra i giovani. Sicurezza pubblica cittadina e identità culturale sono minate da questo fenomeno, le istituzioni locali, assenti e silenziose, dovrebbero intervenire in modo chiaro e tempestivo, spiegando anche il perché decine di immigrati ogni giorno vengono trasportati da Olzai e Tonara a Nuoro per mendicare. L'accattonaggio va sanzionato ed esistono i Daspo urbani. Amministrazione Assente e fallimentare visto l'esito delle demagogiche politiche sullo Sprar e l’accoglienza diffusa”, conclude Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale Nuoro.