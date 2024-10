«La sentenza della Cassazione sugli accantonamenti è una vittoria solo sulla carta. Senza l’accordo capestro tra Paci e Padoan quei sodi sarebbero già nelle casse sarde».

È questo il commento espresso verso così la sentenza della Corte sugli accantanomenti da parte dei i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu e Gianni Lampis.

«La decisione della Cassazione – hanno dichiarato i due – era scontata, ma quei soldi la Regione continua a non averli a disposizione per colpa di Paci e Pigliaru. A differenza di altre regioni italiane, la Sardegna non ha previsto nella trattativa con il Governo una clausola paracadute e ha firmato col Governo Renzi un accordo capestro, rinunciando a milioni di euro dei sardi».

«Perciò – concludono – la sentenza della Corte sugli accantonamenti segna una vittoria solo sulla carta, perché quei soldi non sono a disposizione dei sardi e la responsabilità è delle scelte scriteriate fatte a inizio legislatura da Pigliaru e dal suo assessore al Bilancio Paci, che hanno chinato il capo di fronte all’allora Governo Renzi».