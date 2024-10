In seguito alla sua esperienza di vocal coach nelle maggiori accademie di canto internazionali, Silvia Mezzanotte, una delle più grandi interpreti della musica italiana, a settembre 2015, insieme a Riccardo Russo, ha creato The Vocal Academy, una scuola indirizzata a coloro amano cantare e recitare.

“Ho messo a punto un metodo di canto completo ed efficace che prevede esercizio studio e tanto lavoro live. Ormai avere una bella voce non basta, occorre sapere scoprire i nostri difetti, conoscere le nostre potenzialità e sapere mettere in comunicazione la voce con il cuore, l’anima e la mente. Tutto questo potrà essere fatto attraverso l’aiuto di uno staff qualificato di insegnanti”.

Le audizioni per avere accesso ai corsi sono state fatte anche in Sardegna. Qualche giorno fa, infatti, la voce dei Matia Bazar è giunta nel capoluogo per sentire giovani di talento.

"Eccezionale l'affluenza di questi due giorni trascorsi a conoscere artisti, cantanti e cantautori desiderosi di scoprire le innumerevoli possibilità che il metodo di studio proposto dalla mia accademia di canto, The Vocal Academy - ha spiegato Mezzanotte - offre a chi desidera intraprendere un percorso professionale nel variegato pianeta delle sette note".

"Assieme al maestro e polistrumentista Riccardo Russo, che con me ha condiviso l'elaborazione di questo nuovo percorso formativo da noi teorizzato, abbiamo di comune accordo individuato in Matteo Bucca, musicista e produttore, nonché vocal coach e ingegnere del suono, il professionista perfetto con cui aver posto le basi per un fruttuoso sviluppo di The Vocal Academy in Sardegna".

Foto copertina tratta dal sito ufficiale di Silvia Mezzanotte