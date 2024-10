E' morto il 5 luglio del 2017, all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove era stato ricoverato dopo due mesi di sciopero della fame in carcere, Salvatore "Doddore" Meloni, l'indipendentista sardo di 74 anni che stava scontando alcune condanne per reati fiscali prima a Massama (Oristano), poi nel carcere di Uta (Cagliari).

Personaggio di spicco dell'indipendentismo sardo, leader del movimento 'Meris in domu nostrà (Padroni in casa nostra) e Paris (Partidu indipendentista sardu). Meloni era stato arrestato per un cumulo di pene, era stato portato nel carcere di Oristano-Massama, e aveva iniziato subito lo sciopero della fame e della sete.

A seguito delle sue condizioni di salute era stato trasferito nel carcere di Cagliari-Uta, dove aveva proseguito lo sciopero della fame e della sete, aggravandosi fino a rendere necessario, il 29 giugno scorso, il ricovero in ospedale, al SS. Trinità di Cagliari, dove il 5 luglio di tre anni fa, intorno alle 9 è morto.

Il bellissimo messaggio della figlia

Contattata dalla nostra redazione Sardegna Live, Tiziana Meloni Lilliu ha voluto dedicare a suo papà questo bellissimo messaggio: “Se chiudo gli occhi sento l' eco ovattato tra il maestral vento delle tue parole, sento il suono melodico e unico dei tuoi pensieri ... Il tuo "buongiorno Principessa Titty, stai attenta in macchina, ricorda che hai Leo a casa" ... Sento il tuo profumo che ogni tanto mi inebria e ti vedo cingere la tua mano al viso per arricciare e sistemarti i baffi bianchi da Babbo Natale. Manchi, manchi come l'aria, mancano i tuoi consigli, le tue paternali focose ma mancano immensamente le Tue analisi del mondo, della politica, della storia ... Chissà cosa avresti detto di questo lockdown, di questo Covid 19 ... In fondo lo so, conosco le tue parole e i tuoi pensieri e gelosamente li custodisco dentro il mio cuore ...una cosa è certa niente e nessuno ti avrebbe imbavagliato dietro ad una mascherina... Chissà se saresti fiero della Donna, Mamma, Figlia che sono diventata... Ma penso di sì ... Più scorre il tempo e più Leonardo ti somiglia e con orgoglio, tenacia, forza e resilienza vanta l' essere tuo nipote come te racchiude nelle parole di Victor Hugo "Credo ciò che dico, faccio ciò che credo" l' essenza del suo essere bambino e futuro uomo di questo tempo...Un tempo diverso che si è fermato il 5 luglio 2017 ...nella mente di tutti e che da allora scorre monco nella vita dei Patrioti Indipendentisti Sardi ... Per me sei e resterai per sempre il mio papà ... ti amo ieri, oggi e domani, tua Tiziana”.

Sui social, chi lo stimava

“E’ il 3° anniversario della morte di Doddore Meloni e, come tanti di voi mi hanno espresso, desiderio comune sarebbe stato, anche questa volta, quello di poterci incontrare tutti, amici e amiche, in un'iniziativa condivisa, per poter commemorare il nostro eroico patriota, e trascorrere una giornata insieme, per unirci, non solo nel ricordo, sempre indispensabile per non dimenticare il nostro passato, ma soprattutto nel guardare al futuro con una visione di Sardegna rinnovata, giovane e attuabile.

Invece, purtroppo, come mi ha appena comunicato la famiglia, le limitazioni imposte per il Covid-19 e le varie chiusure, impediscono perfino di poterci trovare tutti uniti davanti alla tomba di Doddore, nell'occasione che ci riporta sulle sue orme. Dobbiamo fare a meno di questo evento a lui dedicato, ma mai del suo ricordo. Perché è molto più vivo e potente il suo grandioso pensiero di libertà e indipendenza, di quello di tanti illusi che non si accorgono di vivere tutti i giorni nell'oblio”.