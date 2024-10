Sigilli all'incantevole resort Villa Del Borgo Relais srl a Pula, nel cagliaritano.

Questa mattina gli agenti del Nucleo investigativo regionale del Corpo forestale hanno sequestrato, come richiesto dal pm Andrea Schirra che coordina le indagini, il complesso alberghiero che si trova a poco più di un chilometro dalla spiaggia di Santa Margherita di Pula.

Le ipotesi di reato contestate sono abuso edilizio, lottizzazione abusiva e violazione delle leggi paesaggistiche, reati per i quali potrebbe addirittura arrivare la confisca. Sette i nomi delle persone finite nel registro degli indagati.

Si tratta dei proprietari, dei committenti dei lavori e dei professionisti che si sono occupati della progettazione e realizzazione. Indagati l'imprenditore Francesco Sulis e la moglie Simona Oppi, nipote del consigliere regionale e leader dell'Udc Giorgio Oppi, Giovanni Roberto Porcu, Nicoletta Olianas De Carolis e Francesco Frau, il direttore lavori Emiliano Locci e il fratello Antonello Locci.

Al centro delle indagini il complesso alberghiero realizzato, secondo l'accusa, in momenti differenti e poi unificato in un unico resort di lusso. Meno di un mese fa gli agenti della Forestale hanno effettuato un dettagliato sopralluogo di tutta l'area, utilizzando anche un drone per visionare dall'alto l'interezza della struttura alberghiera e in particolare dei due edifici principali.

Documenti, inoltre, sono stati acquisti all'interno delle società che si sono occupate della costruzione. L'ipotesi è che nella edificazione non siano state rispettate le norme paesaggistiche e quelle edilizie. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato firmato dal Gip Ermengalda Ferrarese.

Foto tratta da Ansa.it