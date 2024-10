Alla galleria Auchan di Cagliari di Santa Gilla di Cagliari, il 28 novembre, dalle 16 alle 19, si terrà infatti un incontro pubblico organizzato dal Ser.D 2 della ASSL di Cagliari per rafforzare l’importanza delle cure destinate alle persone affette da un Disturbo da Uso di Sostanze.

Lo stigma sociale è un insieme di convinzioni ed atteggiamenti diretti a classificare negativamente gli individui, generalmente è indirizzato ad un gruppo di persone identificate con una determinata caratteristica (es. tossicodipendenti, sofferenti mentali, omosessuali, appartenenti a etnie diverse).

Chi è vittima di stigma viene a trovarsi ingiustamente classificato da pregiudizi che generano barriere sociali. Il pregiudizio si combatte con la precisa conoscenza del fenomeno, e nel caso specifico, con l’acquisizione di nozioni sul Disturbo da Uso di Sostanze, classificata come malattia multifattoriale. Recenti studi e ricerche scientifiche hanno stabilito gli stretti rapporti tra biologia, genetica, fattori socio-ambientali e sviluppo individuale nella determinazione dei comportamenti di abuso e di dipendenza, confermando il valore delle terapie medico-farmacologiche, della psicoterapia, degli interventi psico-socio-educativi ambulatoriali e dei trattamenti residenziali presso le Comunità Terapeutiche.

Per coloro che soffrono di un Disturbo da Uso di Sostanze, sono efficaci le terapie e i trattamenti a lungo termine volte, oltre che a curare il disturbo, anche a migliorare lo stile di vita, a prevenire le patologie infettive droga-correlate e i decessi per overdose. Dagli stessi studi è inoltre confermato il valore del modello di lavoro integrato multidisciplinare che si svolge nei Servizi per le Dipendenze.

Durante il pomeriggio saranno proiettate delle slide sul fenomeno dello stigma e sul consumo di droghe realizzate dagli operatori, con un breve filmato su “droga e cervello”. Sarà proposto un questionario da compilare a tutti i presenti, e saranno fornite informazioni sul servizio dedicato alle dipendenze e al consumo di sostanze SER.D di ATS: a chi, come e quando rivolgersi al servizio, quali sono i trattamenti erogati e a chi sono dedicati.