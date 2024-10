La giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cagliari Ermengarda Ferrarese ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere per il 50enne fermato dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari con l'accusa di violenza sessuale su minori e pornografia minorile nei confronti della nipotina di 9 anni.

L’uomo, difeso dall'avvocato Giovanni Giulio Pala, è zio e padrino della presunta vittima. Nel corso dell’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere e, finita l'udienza di convalida, la Gip ha disposto la traduzione nel carcere di Uta.

L’indagato, approfittando delle frequenti visite in casa della bambina visti gli stretti rapporti di parentela, ne avrebbe abusato ripetutamente documentando per giunta le violenze. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, inizialmente la piccola vittima pensava si trattasse di un gioco. A un certo punto, però, si è confidata con la mamma raccontando delle morbose attenzioni riservatele dallo zio. Da qui la denuncia che ha fatto scattare le indagini affidate alla pm Maria Virginia Boi. L’uomo, dal carcere, continua a respingere ogni accusa.