Prosegue l'attività di vigilanza sui venditori ambulanti nell'ambito cittadino.

La Polizia Municipale, in sinergia con la Guardia di Finanza, anche questa settimana ha passato al setaccio diversi quartieri dedicando particolare attenzione alle zone dei mercati cittadini, per verificare la correttezza della concorrenza sullo svolgimento del commercio ambulante e della vendita di frutta e verdura nonche' a favore della tutela della salute dei consumatori.

Il controlli effettuati a Marina Piccola nel quartiere del Poetto, in via Sant'Alenixedda nel quartiere di San Benedetto e nella via Quirra nel quartiere di Is Mirrionis, sono stati operati nell'ambito di una più ampia programmazione di attività d’intervento.

A fronte di numerose attività risultate regolari sono state accertate varie violazioni alla normativa di settore: a Marina Piccola un esercente abusivo, effettuava la vendita di oggettistica senza le prescritte autorizzazioni; nella via Sant'Alenixedda, un venditore ambulante di frutta e verdura esponeva alla vendita la merce sul marciapiede senza il regolare titolo abilitativo.

Entrambi sono stati sanzionati e nei loro confronti e' stato disposto il sequestro della merce. Per i prodotti alimentari, dopo il previsto controllo da parte dell'Ats Sardegna Assl di Cagliari, che ne ha certificato la non tracciabilità e, quindi, la mancanza di requisiti di “sicurezza alimentare”, è stata inoltre avviata la distruzione, non potendo, per i limiti predetti essere ceduta in beneficenza. Dai controlli svolti nella via Quirra, non sono emerse irregolarità.

Secondo le intese assunte dai rispettivi organi di Polizia, i servizi di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane.