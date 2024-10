Tensione in aula tra il Pm Giorgio Bocciarelli e l'avvocato difensore Francesco Lai, nel processo a porte chiuse al coach di pallamano di Nuoro Roberto Deiana, 45 anni, accusato di abusi sessuali da due sue ex giocatrici, una giovane straniera e una ragazza di Sassari, minorenni all'epoca dei fatti.

Una teste della difesa, l'italo-argentina Sofia Belardinelli, ha smentito la ricostruzione della ragazza romena, che accusa l'allenatore, su quanto successo quella notte di novembre del 2012 in una camera d'albergo a Teramo durante una trasferta della squadra. In quell'occasione, evento su cui si basa quasi tutto l'impianto accusatorio del processo, l'atleta straniera aveva detto di essere stata molestata da Deiana.

"Non c'è stata nessuna molestia - ha detto invece la testimone - Quella sera dopo cena siamo andate in camera del coach: aveva la porta aperta e visionava i filmati della partita, con me c'era anche la ragazza rumena. A un certo punto dopo aver visto il filmato Deiana ci ha mandato a dormire perché era tardi. Non c'è stato nulla di più".

La ricostruzione è stata contestata dal Pm, secondo il quale la giovane italo-argentina non avrebbe detto la verità, e alla fine il magistrato si è scontrato con il difensore del coach, che ha cercato di far rispettare la deposizione della sua teste. Il presidente Giorgio Cannas ha quindi richiamato in aula l'atleta che accusa Deiana, che ha confermato la sua versione dei fatti.

Oggi sono stati sentiti altri due testi della difesa, due giocatrici di Deiana, che hanno raccontato come la ragazza romena fosse indisciplinata negli allenamenti, particolare che faceva salire spesso la tensione tra lei e il coach che poi l'ha allontanata dalla squadra.

Ascoltato anche l'ultimo teste del Pm, il fidanzato dell'atleta rumena, che ha detto di essere stato a conoscenza dei comportamenti "ambigui" di Deiana.

Ha poi sottolineato di aver letto dei messaggi via Facebook e degli sms che il coach inviava alla sua fidanzata, dal contenuto equivoco. Il processo è stato aggiornato al 21 settembre prossimo.