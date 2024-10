In Sardegna

La direttrice e i cinque operatori sanitari della struttura per anziani "L´Accoglienza" sono indagati per maltrattamenti continuati ed aggravati da lesioni gravi, abuso di potere, violazione dei doveri inerenti le funzioni, particolare crudeltà, minorata difesa delle parti offese in ragione dell'età avanzata e delle patologie degenerative.