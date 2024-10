Pattada è pronta a mettersi in vetrina, sabato 27 aprile, in occasione di una nuova edizione di "Abuconizos e Binu", l'evento enogastronomico divenuto ormai un classico della primavera nel Monteacuto.

La manifestazione, proposta dal Comune di Pattada e dalla Pro Loco, vedrà in campo numerose associazioni, espositori e produttori del paese. Con l'acquisto di un calice al costo di 15 euro, a partire dalle ore 18, si avrà accesso al percorso di degustazione che si snoderà lungo le suggestive vie del centro, dove si potrà far tappa nelle antiche cantine del paese riaperte per l'occasione.

Spezzatino di maiale, origliettas e ricotta, carne di capra, pellitzas al sugo (la pasta tipica del paese), pecora in umido e bollita, cattas a imbudu (le frittelle del carnevale), macarrones a batoro poddighes (gustosi gnocchi realizzati a mano), cotzilas di patate con formaggio, trippa, carne di manzo alla pizzaiola. Queste le pietanze della tradizione proposte nei punti ristori, dove i piatti saranno accompagnati da ottimi vini.

Tutto intorno musica, intrattenimento, esposizioni di artigiani e produttori locali. In serata, fra le altre cose, la possibilità di visitare le botteghe dei celebri mastri coltellinai. Lungo il percorso saranno dislocati degli infopoint nei quali verrà fornita ai partecipanti una dettagliata mappa dei locali e dei punti di interesse da visitare.

"Siamo al lavoro da settimane per curare nei minimi dettagli l'organizzazione di un evento che richiama in paese migliaia di persone - spiega Giuseppe Me, presidente della Pro Loco di Pattada -. Abuconizos e Binu sarà l'occasione per rispolverare le memorie del passato, un viaggio nel tempo per chi avrà il piacere di condividere con noi una giornata all'insegna dei sapori più genuini della nostra tradizione. Vi aspettiamo a Pattada sabato 27 aprile".