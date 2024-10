L’ex Presidente dell’Unione dei Comuni del Meilogu, Salvatore Masia, ha voluto dire la sua sull’elezione di Abramo Garau come nuovo Amministratore unico di Abbanoa.

«Ogni giorno un Sardo si alza e non sa se ridere o piangere» – ha tuonato Masia sul suo profilo Facebook-. Ieri a Cagliari l’Assemblea dei Soci di Abbanoa ha inflitto uno schiaffo solenne alla Giunta Regionale che ancora gli staranno fischiando le orecchie al Presidente Pigliaru. Addirittura con una Delibera (cosa mai vista prima!) hanno indicato come nome da eleggere ad Amministratore Unico di Abbanoa un romano renziano DOC. I Comuni invece sono andati a votare e hanno eletto un Sardo Abramo Garau. Fin qui la storia».

Masia ha anche denunciato come Da ieri (26 luglio Nda) su social e testate giornalistiche, specie da ambienti vicini al Partito dei Sardi, arrivano grandi lodi all’ex amministratore Ramazzotti (120.000 euro l’anno su per giù) e all’ex assessore Maninchedda (.......) per aver risanato (tutto da vedere) l’azienda. Come se l’avessero risanata con i soldi loro. Se l’avete risanata l’avete fatto facendo pagare ai Sardi bollette salate per acqua marrone, depositi cauzionali e conguagli vari».

Il post si conclude con questo suo lapidario commento: «Vergognatevi altro che farvi i complimenti da soli».