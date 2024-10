I Vigili del fuoco sono intervenuto per domare l'incendio scoppiato nella notte in un appartamento a Padru. La Sala operativa del 115, intorno alle 4.15, ha ricevuto una richiesta d’ intervento per un incendio in un'abitazione in località Ovilò. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Olbia, che ha provveduto a estinguere l’incendio ed evitare che lo stesso si propagasse all’intera abitazione.

L’incendio ha interamente compromesso la stanza da letto e gli arredi. L’anziano occupante dell’appartamento è stato immediatamente soccorso e dal personale operante che lo ha assicurato alle cure dei sanitari per una piccola intossicazione. Le due stanze hanno riportato ingenti danni anche a livello strutturale e sono state interdette all’uso. L’intervento è durato circa due ore.