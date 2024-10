Momenti di paura questa notte a Cabras, dove un incendio si è sviluppato in una abitazione in via Piemonte distruggendola. Le fiamme sono divampate a partire dalle ore 23, rischiando di far esplodere anche alcune bombole.

Particolare apprensione per la sorte del proprietario di casa, che i Vigili del fuoco intervenuti sul posto non riuscivano a trovare all’interno dell’abitazione. Giovanni Pinna, 72 anni, fortunatamente non era in pericolo: in mattinata, infatti si era recato al pronto soccorso per un malore.

Parenti e vicini di casa hanno tirato un sospiro di sollievo quando i carabinieri hanno accertato che il pensionato si trovava in ospedale ad Oristano. Le fiamme, generate da un corto circuito partito dal citofono, sono state spente intorno a mezzanotte.