Nell’ambito della settima edizione della rassegna “Un concetto, un’idea”, l’Associazione Laborintus presenta il concerto, in programma oggi 28 novembre alle 19.00 nella sala Sassu del Conservatorio Luigi Canepa di Sassari, di Abhirup Roy, giovane virtuoso della Tabla, un tipo di tamburo indiano diffuso in India e in Pakistan).

Nato a Calcutta, in India, Roy fa parte del Gharana (il modo di rappresentare la musicalità attraverso uno stile musicale particolare che includa la meditazione, l'estetica, il tocco e i sapori della tradizione) chiamato Benares Gharana.

il suo esordio da solista risale al 1998 mentre la sua consacrazione definitiva, grazie anche al suo guru Pnadit Kumar, al 2001.