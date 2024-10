L’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana in Sardegna, nella giornata di oggi, durante un servizio di controllo e monitoraggio nell’agro di Orgosolo in località “Pradu”, ha individuato e poi abbattuto 119 maiali allo stato brado illegale. Gli animali, di cui non si conoscevano i proprietari, non risultavano registrati all’anagrafe animale e quindi mai sottoposti ai dovuti controlli sanitari.

Alle operazioni, coordinate dall’UdP in collaborazione con la Prefettura e la Questura di Nuoro, hanno partecipato uomini e donne del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale, i veterinari dell’ATS e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, personale dell’Agenzia Forestas e delle forze di polizia nazionale.

L’intervento di oggi, portato avanti in aree particolarmente impervie e su piccoli branchi difficili da individuare, arriva a 24 ore dagli abbattimenti di 205 suini irregolari individuati in Baronia fra i territori di Irgoli, Loculi e Orosei.