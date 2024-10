Durante un controllo venatorio eseguito in località Bisani, nelle campagne di Teti, due cacciatori di 27 e 31 anni, entrambi residenti a Teti, sono stati denunciati dal Nucleo investigativo dell’Ispettorato forestale di Nuoro, coadiuvato nell’occasione da personale della Stazione forestale di Sorgono.

I due giovani sono stati deferiti all’autorità giudiziaria, nella mattina del 1° ottobre, per aver abbattuto tre cinghiali in un periodo non consentito, secondo quanto previsto dal calendario venatorio.

Gli agenti hanno proceduto al sequestro dei tre cinghiali, di un fucile semiautomatico e delle relative munizioni. Le indagini proseguono per risalire all’identificazione di altri persone che hanno partecipato alla battuta di caccia illegale.

L’operazione s’inquadra nell’ambito dell’azione di contrasto al bracconaggio e di controllo generale del territorio.