Drammatico incidente durante la notte sulla statale 131 Dcn, ad Abbasanta. Massimiliano Putzu, 42enne di Serrenti che, ha perso la vita a bordo della sua Honda Cbr, mentre affrontava la curva per immettersi nell'innesto che conduce al paese, schiantandosi contro il guardrail.

Ferita, ma non in modo grave, una 44enne di Cagliari, anch'essa in sella alla due ruote. I due sono stati sbalzati dalla moto finendo sull'asfalto. Gli altri automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e due ambulanze del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale di Nuoro e la donna al San Martino di Oristano. A causa delle gravi ferite, tre ore dopo il cuore del 42enne ha smesso di battere.

Meno gravi quelle riportate della passeggera, ancora ricoverata al San Martino. I carabinieri si sono occupati dei rilievi.