Incidente questa mattina al Km 111, in direzione Cagliari, della SS 131, dove per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco che hanno estratto il conducente rimasto intrappolato nell’abitacolo della vettura per poi affidarlo alle cure del personale sanitario.

Le cause del sinistro sono in via di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro.