Abbanoa dice sì alla richiesta della Regione e decide di sospendere i conguagli regolatori, la cui scadenza era fissata per la prima rata al 31 marzo: le 700 famiglie sarde interessate potranno iniziare a pagare dal prossimo anno.

"E' il primo caso in Italia", spiega l'amministratore unico Alessandro Ramazzotti che poi aggiunge: "Pensiamo di spalmare il pagamento in più anni, in modo tale da avere un impatto irrilevante".

Al centro della vicenda i 106 mln che il gestore può reclamare retroattivamente per l'acqua consumata nel 2012 grazie alle nuove tariffe stabilite dall'Authority. I soldi ad Abbanoa saranno anticipati attraverso la Cassa conguagli.