Abbanoa proroga di una settimana le chiusure notturne dell'erogazione dell'acqua a Sassari. La decisione si è resa necessaria in seguito all'intervento sull'acquedotto Coghinas 2 effettuato lo scorso 13 luglio da Enas, l'Ente acque della Sardegna, dopo il quale è stato registrato un aumento esponenziale della torbidità nell'acqua grezza in arrivo al potabilizzatore di Truncu Reale dall'invaso del Cuga.

Le squadre di Abbanoa hanno quindi potenziato l'attività di trattamento e filtraggio che comporta, però, una riduzione di acqua potabile in distribuzione nella rete idrica della città di Sassari. Il programma prevede chiusure dell'erogazione dalle 23 alle 6 sino a lunedì 18 luglio nelle zone rifornite dal serbatoio Quota 340, alimentato solo parzialmente da Truncu Reale tramite i sollevamenti di viale Adua e Ponte Rosello: Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi. Nelle zone servite dal serbatoio di via Milano, che è alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari), si procederà con ulteriori chiusure notturne per ripristinare nuovamente le scorte nel serbatoio: da venerdì 15 a domenica 17 luglio 2022 dalle 20 alle 6 del giorno successivo; lunedì 18 dalle ore 21 alle 6; da martedì 20 a venerdì 22 dalle ore 24 alle 6.

Acqua H24 nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro: Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna. Acqua H24 anche nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca: Li Punti, San Giovanni, Sant'Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali. Abbanoa assicura che verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24