“Per essere chiari ed evitare fraintendimenti La class action contro Abbanoa non si ferma, attendiamo la sentenza finale entro l’anno”.

Lo scrive, su Facebook, il leader di Unidos, Mauro Pili che aggiunge : “Ricevo in queste ore messaggi di singoli e associazioni che mi chiedono se abbiamo rinunciato alla class action, rispondo qui: mai e poi mai rinunceremo alla più imponente azione di classe mai messa in campo in Sardegna”.

“Non rinunceremo – queste ancora le sue parole – per nessun motivo alla class action contro Abbanoa per i conguagli truffa messi in atto dalla società relativamente al 2005/2011 e notificati tre anni fa”.

“Attendiamo i tempi della giustizia – rimarca Pili –, attendiamo la decisione dei giudici, e auspichiamo che entro l'anno ci sia una decisione. Tutto il resto sono chiacchiere”.

“Non intendiamo retrocedere per alcun motivo, così siamo in attesa di sapere chi sarà chiamato a pagare di tasca la multa da 4 milioni di euro per pratiche aggressive. È semplicemente scandaloso – conclude – che il personaggio che ha guidato Abbanoa in questi anni insieme a Ramazzotti e compagni sia ancora al suo posto! noi con certa gente non trattiamo e non abbassiamo la guardia”.