“Il gestore unico del servizio idrico integrato dell'autorità d'ambito della Sardegna Abbanoa ha comunicato che la causa della torbidità dell’acqua erogata è da addebitarsi alle intense precipitazioni che hanno compromesso l’efficienza dell’impianto e della sua filiera del trattamento di potabilizzazione dell’acqua”. A informare sulla situazione dell’acqua di rete a Olmedo è il sindaco Marcello Diaz che rassicura tutti: “Le analisi fatte nel punto acqua pubblico, pressi Stazione Ferroviaria, sono nella norma", però, in attesa in attesa di dati certi e ufficiali, si consiglia cautelativamente l’utilizzo dell’acqua non per uso alimentare.

“Si ricorda – sottolinea il primo cittadino - che il Comune di Olmedo effettua un controllo periodico attraverso l’analisi Microbiologica e Fisicochimica dell’acqua erogata presso la fontana pubblica ubicata in Viale Italia, pressi Stazione Ferroviaria, i cui esiti sono pubblicati nella pagina dedicata al progetto AcquaComune nel sito istituzionale dell’Ente”.