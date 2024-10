Abbanoa informa i cittadini di Cagliari che, per poter effettuare i lavori di collegamento dei nuovi tratti di condotta idrica in via Peschiera, giovedì 26 aprile dalle ore 8.30 alle 17, sarà interrotta l'erogazione idrica in via Cadello e via Is Mirrionis (zona alta), via dei Falletti, via Monsignor Piovella e via Serpieri (zona alta), viale San Vincenzo, via Campania, via Liguria, via Trentino e vie limitrofe.

I disservizi dovuti ad eventuali fenomeni di torbidità potrebbero protrarsi nel tardo pomeriggio. Abbanoa garantisce la presenza del proprio personale in cantiere per ripristinare l'erogazione, a lavori conclusi, e operare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile.