Nella assemblea dei soci che si è tenuta questa mattina nella sala conferenze del T Hotel, è stato approvato (97,8 per cento dei voti favorevoli, 2,2 per cento degli astenuti, nessun voto contrario. Presente il 25,5 per cento del capitale sociale previsto per la votazione degli organi societari) il punto all’ordine del giorno che costituisce la premessa per la nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale. I soci hanno infatti preso atto della decadenza di due sindaci effettivi, per l’assenza ingiustificata alla assemblea del 5 agosto 2022, nonché di un sindaco supplente per l’assenza a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, così come stabilito dall’articolo 2405 del Codice Civile, norma che disciplina la decadenza in caso di assenza non giustificata dalle assemblee dei soci o dalle riunioni del Cda. La presa d’atto della decadenza dei sindaci consente di procedere con la nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale.

“In un’ottica di contenimento dei costi – ha spiegato il presidente Franco Piga nella sua relazione introduttiva ai soci – si è scelto di inserire all’ordine del giorno due punti in discussione: 1. Presa d’atto e accertamento intervenuta decadenza ex art. 2405, comma 2, c.c. dei sindaci effettivi, 2. Nomina sindaci effettivi e sindaco supplente in sostituzione ai sensi dell’art. 2401 c.c.”.

Tuttavia pur avendo la Commissione per il Controllo Analogo avviato la procedura per l’individuazione e nomina dei sindaci sostituti, si dovrà attendere una nuova assemblea per la loro designazione, essendo scaduto ieri il termine di presentazione per le candidature per le cariche vacanti. Secondo quanto prevede la legge, infatti, i componenti del Collegio sindacale sono votati dall’assemblea degli azionisti (Regione e 342 soci) a seguito di una valutazione delle candidature da parte della Commissione.

Pur a fronte della richiesta di Abbanoa, avendo avviato per tempo le procedure per la individuazione dei sindaci sostituti, soltanto il 21 ottobre, ad assemblea già convocata, è stato pubblicato il relativo avviso, stabilendo la scadenza per la presentazione delle candidature per il 28 ottobre che non ha consentito la discussione del secondo punto all’ordine del giorno.