Nell'ambito delle opere di urbanizzazione della nuova lottizzazione in via Priore Fulco, a Cagliari, giovedì 15 febbraio i tecnici di Abbanoa procederanno alle manovre in rete per il collegamento di una nuova condotta idrica.

Le operazioni saranno eseguite all'altezza dell'incrocio con via dei Conversi tra le 8.30 e le 17.30. Durante questa fascia oraria sarà necessario sospendere l'erogazione idrica nelle strade interessate e nelle vie limitrofe.

I tecnici di Abbanoa provvederanno limitare le ore di sospensione qualora gli interventi dovessero essere completati in tempi minori rispetto a quelli previsti. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.