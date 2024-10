All’Assemblea di Abbanoa, convocata per approvare il bilancio consuntivo 2018, ha preso parte anche il Sindaco di Bortigiadas, Emiliano Deiana. Una querelle, la sua con il gestore unico, che va avanti da qualche tempo.

Come annunciato ieri, l’Assemblea è stata preceduta da un incontro tra la Regione e i Comuni, che lo stesso Deiana ha definito “Franco, leale, duro”.

“Ho diviso il mio intervento in due tronconi: il primo su delega della gran parte dei sindaci presenti, il secondo da sindaco del mio paese. Sulla prima parte dell’intervento pesa come un macigno la poca partecipazione dei soci: 52 presenti su 377. Presenti i soci maggioritari (Regione, Cagliari, Sassari, Quartu, Nuoro ecc). La Regione ha annunciato la volontà di astenersi mentre il Comune di Cagliari ha dichiarato il voto a favore” queste le sue parole.

“Unanimemente – così ancora Deiana –, invece, i presenti (sugli assenti bisognerà fare un focus ad hoc) mi hanno dato mandato di chiedere a Regione, Egas, soci maggioritari (comuni grandi) e soci di minoranza (comuni piccoli) di compilare e adottare una serie di “prescrizioni” alla Società sugli assetti organizzativi e gestionali. Nelle prossime settimane sarò impegnato a organizzare questo genere di attività per portare in un’Assemblea straordinaria una proposta organica di riforma della società”.

“Cagliari, Nuoro, Macomer – ha aggiunto – hanno preannunciato il loro voto favorevole al bilancio perché ritengono che i rischi di non votare lo strumento contabile siano maggiori delle criticità che essi stessi riconoscono”.

“Non ho partecipato alla votazione – ha concluso Deiana – per rispetto del compito che i sindaci presenti mi hanno affidato e per non venir meno all’impegno verso la mia comunità, per 4 anni senza acqua potabile, che non avrebbe capito il senso di un voto favorevole o di astensione per il bilancio di Abbanoa”.