"La Commissione Europea ha dato il suo via libera al piano di risanamento per Abbanoa". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Ugo Cappellacci. "Il piano - spiega il Governatore - prevede la ricapitalizzazione e la costituzione di un fondo di garanzia finalizzati a proseguire l'operatività' dell'azienda, ma soprattutto prevede un insieme di interventi finalizzati alla razionalizzazione ed alla riorganizzazione della società per di riportarla sul binario dell'efficienza.

Queste azioni - prosegue il presidente - ripristineranno la redditività di Abbanoa, mentre le misure finanziarie di accompagnamento garantiranno l'operatività' durante il periodo di impresa, oltre a un adeguato capitale per il futuro. In particolare - ha precisato Cappellacci - si prevede la riorganizzazione delle risorse umane, il miglioramento e la riparazione della rete per ridurre le perdite d'acqua, l'applicazione di un nuovo sistema informatico per localizzare le perdite. Abbiamo altresì previsto la verifica dei risultati della società da parte di un organismo indipendente. Inoltre intendiamo effettuare un'approfondita riorganizzazione della struttura patrimoniale e finanziaria della società.

Quello compiuto oggi - evidenzia Cappellacci- è un passaggio importante, ottenuto grazie al dialogo e alla giusta considerazione rivolta dal commissario Almunia alla nostra volontà di ribaltare la storia di Abbanoa e portarla da una condizione di inefficienza intollerabile ad un assetto rispettoso dei principi della buona amministrazione e soprattutto delle esigenze dei cittadini, delle imprese e dei territori".