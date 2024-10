Sarebbero dovute essere 429 le utenze con regolare contratto allacciate alla rete idrica gestita fino ad oggi dal Consorzio industriale di Predda Niedda.

Le verifiche strada per strada effettuate dai tecnici ne hanno messo in luce 107 in più alimentate da allacci fantasma che non risultano nella banca dati fornita dall'ente in liquidazione che gestisce la Zir di Sassari. A parte una decina di bocchettoni antincendio (anch'essi da regolarizzare), in mezzo c'è di tutto: capannoni in disuso, attività operative o costruzioni in corso.

Un allaccio su cinque è completamente sconosciuto anche alla banca dati dello stesso Consorzio. Sono "utenze fantasma" senza contratto che hanno comunque beneficiato dei servizi idrici e fognari e che dovranno mettersi in regola per evitare lo slaccio. Alcuni hanno anche un contatore irregolare, e sono stati riscontrati collegamenti diretti alla rete. In questo caso è necessario ricostruire il consumo effettuato negli anni per quantificare gli importi dovuti al Consorzio.

Dal 17 ottobre due squadre, composte sia da tecnici di Abbanoa sia della Zir, stanno verificano attività per attività tutte le utenze. Ogni allaccio è stato censito e mappato con il sistema di georeferenziazione già in uso per le verifiche delle utenze Abbanoa. Ai titolari delle imprese della zona industriale è stato richiesto di compilare una nuova scheda anagrafica che consentirà di aggiornare le informazioni del database fornito dal Consorzio.