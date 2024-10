Proseguono i controlli della Polizia locale del Comune di Carbonia nell’ambito della lotta all’abbandono indiscriminato di rifiuti. Nella settimana dal 17 al 23 febbraio sono state emesse 9 sanzioni.

“I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane al fine di verificare il corretto rispetto delle regole in materia di conferimento dei rifiuti. Si tratta di una battaglia di civiltà per tutelare il decoro urbano, riducendo l’incuria e il degrado. Le attività che stiamo portando avanti non operano soltanto attraverso lo strumento delle sanzioni, ma anche tramite iniziative di informazione, educazione e prevenzione”, ha dichiarato la Sindaca Paola Massidda.

Per l’assessore all’Ambiente Gian Luca Lai, “Le attività in corso vedono impegnata la Polizia Locale, d'intesa con l'assessorato all’Ambiente, al fine di spingere ulteriormente il cittadino a differenziare meglio e sanzionare chi palesemente non rispetta le regole. L'obiettivo che ci siamo prefissi è superare l'80% di raccolta differenziata e per farlo serve il massimo impegno da parte di tutti i cittadini. Seguiranno, a breve, altri momenti comunicativi che rappresenteranno i miglioramenti ottenuti nella raccolta differenziata, che a Gennaio 2020 ha superato il 79,50%”.