Non passa giorno che sui social non compaiano foto-denuncia di abbandono di rifiuti nelle campagne e nelle strade. Nonostante gli appelli, che chi ancora si diverte in questa assurda “Pratica” che, oltre a violare la normativa, reca un grosso danno all’ambiente.

A lanciare l’ennesimo appello è stato, questa volta, il Sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler: “Ai cittadini, residenti e non, che sporcano le nostre campagne: sappiate che il Comune di Porto Torres con la Polizia Locale e la Compagnia Barracellare stanno controllando quotidianamente e le sanzioni sono molto elevate”.

Il primo cittadino ha anche sottolineato il fatto che “In pochi giorni sono stati fatti tre verbali da 613 euro ciascuno”, per abbandono di immondizia a ponte Pizzinnu, Li Pidriazzi e via Ponte Romano.

Le immagini pubblicate da Wheeler sono impietose: scarpe, vestiti e quant’altro, compresa anche una chitarra.

“Lo sdegno che provo per tutto ciò è tanto. Abbiamo un ecocentro all'avanguardia, ma questi zozzoni che si credono anche furbi continuano ad andare in campagna, aprire il cofano e disfarsi dei rifiuti. Questa storia deve finire”, ha concluso il Sindaco.