La Sezione Vigilanza Igiene del Suolo del Corpo Polizia Locale del Comune di Cagliari, coordinata dal tenente colonnello Sergio Margagliotti, ha denunciato un imprenditore per il reato ambientale di abbandono rifiuti.

A seguito di ripetute segnalazioni giunte dal Poetto e zone limitrofe, il 7 giugno, gli agenti avrebbero accertato più abbandoni di rifiuti di rilevante entità su uno e più sterrati del lungomare Poetto.

L'attività investigativa, portata a termine anche attraverso l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza in dotazione all'amministrazione, ha portato alla luce l'esistenza dei depositi costituiti da un ingente numero di sacchi in plastica nera, ben chiusi e ammucchiati. Le buste sarebbero tutte colme di rifiuti riconducibili ad un chiosco con attività di somministrazione alimenti e bevande, operante sul litorale di Quartu. Contenevano materiale non differenziato per tipologia: bicchieri di plastica, lattine di bibite, cannucce aspira bevanda, bottiglie di birra e altre bevande in vetro.

Al responsabile è stato conseguentemente intimato di procedere alla rimozione del materiale mediante ditta autorizzata, e al suo successivo conferimento in discarica o altro centro di recupero.