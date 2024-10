Proseguono i controlli della Polizia locale di Porto Torres nella lotta contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti. Nei giorni scorsi è stato sanzionato un quarantenne reo, riferiscono gli agenti, di aver abbandonato alcuni sacchi di spazzatura in via Liguria, nel quartiere Satellite.

Al loro interno erano presenti diversi tipi di rifiuti (plastica, vetro, carta e umido), tutti non correttamente separati. Inoltre si si era disfatto di un pensile in legno, di un paio di scarpe, vecchi cd-rom, una tastiera del computer e un passeggino.

Per l’uomo è in arrivo una sanzione di 163 euro. “Ancora una volta ci troviamo a dover evidenziare un gesto maleducato e incivile – ha dichiarato il sindaco Sean Wheeler – in questo caso abbiamo addirittura constatato che il responsabile, che aveva creato una mini discarica, viveva a poca distanza dal luogo dell'abbandono. La gestione del decoro passa anche attraverso la buona educazione e la pulizia, mi auspico quindi che situazioni di questo tipo non si verifichino più e che ci sia un sempre maggiore utilizzo del nostro Ecocentro”.

Nel controllo del territorio comunale sono attivi anche la Compagnia Barracellare e le fototrappole.