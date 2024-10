Altri sette dipendenti del poliambulatorio di Sorso sono stati licenziati dopo essere finiti sotto inchiesta a fine marzo 2018 per assenteismo.

Il provvedimento è stato adottato nei confronti di Maria Rita Sini, 61 anni, operatore tecnico nell'ambulatorio del servizio Igiene; Maria Rita Cossu, di 58, infermiera nel servizio cure primarie; Maria Antonietta Marongiu, 57, infermiera; Maria Rosa Pulino, di 59, infermiera; Gavino Franca, di 64, ausiliario specializzato, tutti di Sorso. Il provvedimento ha riguardato anche Vittorio Conti, di Sennori, 46 anni, infermiere e coordinatore dell'ambulatorio distaccato di igiene pubblica.

L'Ats alcuni giorni fa aveva già comunicato il licenziamento di Gian Franco Pilo, ginecologo 61enne; Marco Antonio Guido, dirigente medico nel servizio Igiene e sanità pubblica 63enne; Stefano Giuseppe Palla, dirigente medico nel servizio Igiene 43enne e Fabio Fara, psichiatra 61enne.

Le accuse per i soggetti sono di truffa aggravate e peculato per aver abbandonato il posto di lavoro per andare via via ad aiutare la figlia in edicola, al bar, in giro per il paese nonostante il permesso per malattia, in negozio di frutta e verdura, in panetteria o in banca.