Continuano i controlli della Polizia locale e dei barracelli dei Sassari contro gli incivili che abbandonano i rifiuti in aree non consentite.

L’ennesimo caso è avvenuto alcuni giorni fa, in via Cervi, quando un uomo, secondo quanto riferito, ha svuotato la propria abitazione, abbandonando sul marciapiedi un intero arredo: due cassettiere, un mobile guardaroba completo di specchiera, un letto con materasso, un frigorifero, una libreria, alcune cassettiere e accessori.

L'uomo, residente in città, è stato incastrato grazie alla segnalazione dei residenti e al tempestivo intervento degli agenti. Per lui in arrivo una sanzione di cinquecento euro; Inoltre, a sue spese, dovrà conferire i rifiuti all'ecocentro comunale, obbligo impostogli con ordinanza contingibile e urgente, a pena di aggravare la sua posizione incorrendo in un illecito di natura penale.