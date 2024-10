Gli agenti della polizia locale di Sassari hanno denunciato un 50enne per abbandono di persona incapace. Gli agenti avrebbero infatti avuto modo di accertare che, almeno in tre occasioni, l'uomo si è recato in un noto centro commerciale cittadino in compagnia della mamma 86enne lasciando la donna a bordo di una vecchia utilitaria nel parcheggio esterno, allontanandosi per giocare alle slot.

In uno di questi episodio l'anziana sarebbe era rimasta per almeno quattro ore nello spiazzo esterno alla struttura commerciale, tanto che un uomo le si era avvicinato e, vedendola sofferente, le aveva chiesto i motivi della sua presenza in quel luogo, ma la donna aveva risposto in modo confuso, mostrando di non essere lucida. Così l'uomo aveva segnalato la presenza della donna alla centrale operativa della polizia municipale. Il figlio dell'anziana donna era stato rintracciato circa quattro ore più tardi dagli agenti, all'interno del centro commerciale.

Alcuni giorni fa due addetti alla vigilanza si sono resi conto della presenza della signora a bordo dell'auto da oltre un'ora e mezza. Ancora una volta la polizia locale è stata informata e gli agenti intervenuti hanno rintracciato il 50enne nell'area fumatori di una sala intento a giocare. L'uomo è stato denunciato per abbandono di persone incapaci.

L'operazione è in linea con le misure di contrasto alle ludopatie che il Comune di Sassari sta portando avanti dal 2017, grazie all'erogazione di contributi ai commercianti che decidono di rendere slot-free i loro locali e che aderiscono al programma triennale di contrasto al gioco d'azzardo patologico e a un'ordinanza che riduce le fasce orarie di funzionamento delle slot machine.

"Continua la battaglia dell'Amministrazione comunale - commenta il sindaco Nicola Sanna - al gioco d'azzardo patologico. Ma così com'è importante lavorare sulla repressione, è ancora più importante puntare sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione, in particolare delle giovani generazioni".