Il matrimonio, dicono, dovrebbe essere il giorno più bello della vita. Il momento più atteso, quello più importante. A Sorso, qualche giorno fa, è accaduto qualcosa di incredibile. Nadia, pronta a festeggiare i suoi 40 anni, e Gianni, di 16 più giovane, avrebbero dovuto siglare il loro rapporto di amore eterno, ma lui in chiesa non si è mai presentato.

IL GIORNO DEL MATRIMONIO Tutto era pronto. Venerdì mattina Nadia Murineddu e Gianni Delogu hanno ricevuto i regali, hanno messo a punto gli ultimi preparativi ed erano pronti per la grande festa. Ma sabato mattina qualcosa è andato storto. La sposa attendeva il suo amato, gli invitati erano pronti per festeggiare le nozze, ma Gianni, militare, si è rinchiuso nella caserma di Alghero dove presta servizio.

Un segnale preoccupante però era già nell’aria. In chiesa, infatti, non c’era nessuno della famiglia di Gianni e neanche uno dei suoi amici. A nulla sono servite le telefonate.

Don Luca in un primo momento ha cercato di alimentare la speranza, ma alla fine si è arreso e ha dovuto annullare le nozze.

LA FESTA Ma non è finita così. Infatti, i parenti di Nadia, dopo aver incassato il colpo e superato il momento di grande sconforto e delusione, hanno deciso di richiamare tutti gli invitati e sono andati in ristorante dove tutto era già pronto per il grande banchetto.

"Almeno poteva dirmelo prima...", il commento amaro, tra le lacrime, della sposa. È mancato il lieto fine, ma non la festa. E in tanti, sui social, hanno voluto comunque fare gli auguri alla sposa “abbandonata” sull'altare.

Ma la storia del matrimonio di Sorso, diventata virale sul web, non finisce qui.

IL RISARCIMENTO Infatti, secondo l’articolo 81 del codice civile, “il promittente che senza giusto motivo rifiuti di eseguirla è obbligato a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa".

Dunque, entro un anno Nadia potrebbe richiedere il risarcimento delle spese al giovane Gianni.

Il giorno del matrimonio Nadia non è andata in chiesa. Dopo aver capito che Gianni non si sarebbe presentato ha tolto l’abito sposa e ha comunque deciso di festeggiare.

“Doveva essere una festa - racconta Nadia Murineddu -. Il giorno più bello. Non ho voluto che fosse il più brutto”