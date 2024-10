Dopo gli interventi a San Priamo e Castiadas ieri notte, questa mattina i vigili del fuoco sono tornati in campo, stavolta nell'hinterland cagliaritano e nella provincia per altri incendi di vegetazione. Tra i più rilevanti nelle ultime ore, come anticipato stamane, a Capoterra, dove le fiamme hanno interessato alcune sterpaglie e lambito una casa di riposo. L'incendio è stato tempestivamente spento dagli operatori.

Un altro rogo di un canneto si è sviluppato tra Elmas e Assemini questa mattina, intorno alle 9, dove le fiamme propagandosi hanno lambito un'abitazione e stavano per coinvolgere un'officina, spente poi da una squadra della sede centrale.

Alle 11 circa un altro incendio si è sviluppato a Villamassargia dove le fiamme si sono propagate raggiungendo anche il centro abitato. Sul posto sta operando la squadra di Iglesias che ha spento le fiamme e sono già in corso le operazioni di bonifica dei focolai residui.

Intervento in corso anche a Quartu Sant'Elena, località Pitz'e Serra, nei pressi statale 554, per un incendio di vegetazione dove gli operatori del 115 hanno spento le fiamme che stavano per raggiungere dei veicoli in sosta e le strutture vicine.

Altri interventi, oltre quelli per incendio di vegetazione, sono in corso in queste ore, a causa delle forti raffiche di vento i vigili del fuoco stanno operando per la messa in sicurezza di alberi, pali divelti e coperture pericolanti, sono in corso nell'hinterland e provincia in queste ore.